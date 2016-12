Macabra scoperta a Pozzo d'Adda: passanti trovano un uomo impiccato ad un albero

Macabra scoperta a Pozzo D'Adda, Milano. Il corpo di un uomo impiccato ad un albero è stato trovato da alcuni passanti intorno alle nove e trenta (il racconto di MonzaToday.it).

Sul posto, via Della Chiesa, sono intervenuti i medici del 118, con un'ambulanza e un'automedica ma per la vittima - un quarantacinquenne - non c'era più nulla da fare.



I carabinieri della Compagnia Monza indagano sull'accaduto ma l'ipotesi principale è quella del suicidio: sembra che l'uomo, come ogni mattina fosse uscito di casa per andare a lavorare. Aveva salutato la sua famiglia normalmente. Poi, il gesto estremo.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare la salma. L'identità della vittima non è ancora nota.