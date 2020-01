Svuota il conto della cliente per comprare gioielli e viaggi: indagata impiegata di banca

Gioielli e vacanze all'estero. Il conto? Oltre 70mila euro. Tutto pagato con i soldi di una ignara correntista. E per la presunta responsabile, una impiegata della filiale di Nerviano della Banca popolare di Milano, è scattata una denuncia a piede libero.

Tutto è iniziato quando la cliente dell'istituto di credito, una donna di 63 anni che vive a Nerviano, si è insospettita dopo aver ricevuto alcune lettere informative sui movimenti di due carte prepagate attivate a sua insaputa a ottobre 2019. Una volta in banca ha scoperto che dal suo conto corrente erano spariti oltre 70mila euro e che l'ultimo pagamento era stato effettuato in una gioielleria della zona.

Sono stati i carabinieri della stazione di Nerviano, analizzando le immagini di video-sorveglianza del negozio, a dare un volto alla presunta responsabile. La donna è indagata a piede libero e le indagini sono ancora in corso. La banca ha attivato le procedure per tutelare i clienti e si è resa disponibile a collaborare con la giustizia per fare chiarezza sui fatti.