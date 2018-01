Intrappolato per due ore con il braccio in un tritacarne industriale: ferito operaio di 27 anni

Aveva il braccio incastrato in un tritacarne industriale e per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare oltre due ore e mezza. È ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza l'operaio di 27 anni vittima di un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio in una macelleria di via Varese a Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il braccio destro del 27enne dal macchinario; successivamente il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato.