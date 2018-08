Rifiuti e alberi prendono fuoco: paura nel milanese

Intorno alle 15:30 del 18 agosto due autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute in via Cascina Trombettina, nelle vicinanze della fermata della linea M2 di Gessate, per la segnalazione di un incendio che era divampato nella zona. I pompieri sono riusciti a domare il fuoco in breve tempo.

Le fiamme si erano propagate coinvolgendo rifiuti, alberi, letame e sterpaglie. Grazie all'intervento del 115, per fortuna, non sono stati danneggiati gli edifici circostanti, né sono rimasti coinvolti gli abitanti della zona. Non è stato registrato alcun problema nemmeno per la viabilità stradale. Regolari anche i treni della metropolitana, di passaggio a un centinaio di metri dal luogo dell'incendio.