Incendio al Parco delle Cave, i pescatori: "Ricostruiremo, siamo una 'famiglia' senza casa"

"Abbiamo voglia di ripartire e di rifare la nostra casa, perché la nostra 'famiglia' è senza casa". Così Ariodante Adorni, presidente dell'Unione Pescatori Cava Aurora, la cui sede all'interno del Parco delle Cave è andata quasi completamente distrutta nel rogo di venerdì 10 febbraio, dovuto ad una scintilla nella cappa di una stufa a legna.

Domenica mattina diverse persone si sono ritrovate nel luogo dell'incendio: i soci dell'associazione, innanzitutto, ma anche numerosi non soci che volevano aiutare le prime opere necessarie, anzitutto la messa in sicurezza e la pulizia di quanto rimane della sede. E al più presto verrà attivata anche una raccolta fondi per aiutare nella ricostruzione.

Alla fine della mattinata, a bordo della cava è stata piantata una nuova quercia: un intervento già programmato ma che, dai partecipanti, è stato visto come un buon auspicio per la ripresa dell'attività "normale" dell'associazione. Adorni ha spiegato che ci vorrà almeno un anno per vedere ricostruita "la baracca", come ha affettuosamente definito la sede. E ha ringraziato per la solidarietà che è arrivata in questi giorni "da molte persone, anche dai politici".

Non si fermano comunque le attività dell'Aurora, a partire dalle iniziative di tesseramento per il 2017. Altre associazioni si sono rese disponibili ad ospitare temporaneamente i pescatori (video di Gianni Bianchi).