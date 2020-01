Incendio doloso nella scuola della Locale di Milano: bruciati auto e un furgone dei ghisa

Fiamme nel cuore della notte nella scuola della polizia locale di Milano, la struttura di via Giovanni Battista Boeri 7 che ospita "l'accademia" per i ghisa.

Il rogo, stando alle prime informazioni apprese da MilanoToday, è divampato verso le 4.30. A farne le spese sono stati un'auto e un furgone della Locale, che erano parcheggiati oltre la recinzione e che sono stati praticamente distrutti dalle fiamme. Danni anche al tendone esterno del campo da tennis e alla rete del campo polifunzionale.

Incendio doloso nella scuola della Locale

A domare l'incendio sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno spento il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente.

Gli accertamenti sull'origine dell'incendio sono affidati ai caschi rossi e agli stessi ghisa. Non è escluso, anzi i primi accertamenti portano proprio in quella direzione, che possa essersi trattato di un atto doloso. Sembra che l'area non sia coperta da telecamere né vigilata durante la notte. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di zona alla ricerca di elementi utili per risalire ai piromani.