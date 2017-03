Incendio ad un autobus Atm a Comasina: devastato dalla fiamme partite dal motore

Un autobus Atm è stato distrutto dalle fiamme divampate dal motore improvvisamente. Paura per l'autista, unica persona presente sul bus al momento dell'incendio, che è riuscito a fuggire.

E' successo mercoledì sera, il giorno dello sciopero, poco dopo le 18.30 in via Comasina, Milano. L'autobus coinvolto, della linea 89, si è incendiato in pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 per assistenza. Il rogo è stato domato rapidamente dai pompieri del comando provinciale.