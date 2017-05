Incendio in via Melchiorre Gioia: autobus della linea 81 prende fuoco mentre è in servizio

Nella mattinata di venerdì 26 maggio un autobus Atm della Linea 81 ha preso fuoco mentre era in servizio. Il rogo è divampato in via Melchiorre Gioia intorno alle 6.15, a bordo c'era solo l'autista.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono scatenate dal motore, nella parte posteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, stando a quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.