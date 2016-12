Incendio in una cascina abbandonata, paura nel quartiere

Incendio in una cascina della periferia sud di Milano, in via Barona. E' accaduto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuno sarebbe rimasto ferito e le cause del rogo non sono ancora state stabilite con certezza.

L'ipotesi più plausibile, però, è che qualche senzatetto, dopo avere trovato rifugio nella cascina, abbia cercato di accendere un fuoco per scaldarsi e le fiamme siano divampate.

Più o meno nelle stesse ore, i vigili del fuoco intervenivano anche in viale Coni Zugna, a Milano, per un principio d'incendio in una pasticceria. Niente di grave e nessun ferito.