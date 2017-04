Milano, incendio nella notte in via Bonfadini: fiamme altissime alimentate dal vento | Foto

Incendio nella notte tra giovedì e venerdì in via Bonfadini a Milano.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono divampate verso le due nell’area tra via Medici del Vascello e proprio via Bonfadini, dove trova posto uno dei più noti campo nomadi della città. L’incendio - le cui cause sono ancora tutte da accertare - si sarebbe originato da alcune sterpaglie e poi, anche a causa del vento, si sarebbe propagato ad alcuni orti vicini.

Il rogo ha causato fiamme altissime nel cielo, ma i vigili del fuoco - intervenuti sul posto con un’autobotte e un’autopompa - sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti.

Gli stessi caschi rossi sono riusciti a salvare, con l’aiuto del proprietario, tre cani che si trovavano in una sorta di casolare nelle vicinanze dell’incendio.

Nonostante le fiamme e il fumo, nessuno è rimasto ferito né intossicato.