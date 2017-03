Milano, autobus Atm distrutto da un incendio in strada: fiamme ed esplosioni dal mezzo | Vd

Autobus Atm distrutto dalle fiamme mercoledì sera in via Comasina. L’incendio, con ogni probabilità partito dal motore del mezzo, si è verificato verso le 18.30 su un bus della linea 89, che fortunatamente in quel momento era senza passeggeri a bordo.

In pochi minuti l’autobus è stato totalmente avvolto dalle lingue di fuoco, che hanno causato anche lo scoppio - con conseguenti esplosioni - dei vetri.

L’autista, compreso il pericolo, è riuscito ad uscire dal mezzo e ad allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, anche se nessuno è rimasto ferito. Il rogo è stato domato rapidamente dai pompieri del comando provinciale.

(Video Leo per MilanoToday)