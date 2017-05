Da una stufetta incendio devasta appartamento, persona disabile salvata

Un incendio, qualche ora fa, è scoppiato a Canegrate in via Diaz. E' stata salvata dai pompieri ed estratta dallo stabile una persona diversamente abile non deambulante.

Trasportata con elisoccorso in ospedale con ustioni di terzo grado, è in condizioni disperate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano che in poco tempo hanno domato le fiamme e sono riusciti a penetrare nell'appartamento.

Secondo i primi riscontri, sarebbe stato il malfunzionamento di una stufetta a legna a provocare le fiamme.