Incendio in ditta di integratori alimentari: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in un capannone industriale domenica 15 gennaio. E' successo a Caronno Pertusella, nel Saronnese, in via Milano (statale Varesina).

Le fiamme sono divampate per cause non ancora accertate e hanno interessato gran parte del capannone di una impresa di integratori alimentari. I danni sono ingenti. L'incendio è divampato prima delle undici di sera di domenica: a dare l'allarme alcune guardie giurate. Nell'azienda non c'era nessuno.

Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, da varie sedi, per spegnere il rogo. Le operazioni, probabilmente, proseguiranno per diverse ore. Presso la ditta anche i carabinieri per monitorare la situazione.