Parco delle Cave: da una stufetta a legna l'incendio in Cava Aurora

E' di natura accidentale l'incendio che, nella mattinata di venerdì 10 febbraio, ha distrutto la sede dell'associazione Unione Pescatori Aurora all'interno del Parco delle Cave, in zona Baggio. Secondo quanto riferisce il presidente Ariodante Adorni a MilanoToday, «è partita una scintilla dalla cappa di una stufa a legna ed ha preso fuoco il sottotetto».

L'esclusione di un gesto doloso non dà però tanto sollievo, perché i danni materiali sono ingentissimi. Oltre alla struttura andata distrutta, infatti, anche gli archivi dell'associazione sono andati persi. Nessuno, comunque, è rimasto ferito o intossicato.

In rete sono tante le discussioni, perché l'associazione è molto conosciuta nel quartiere di Baggio e da tutti quelli che frequentano il polmone verde. Nella mattinata, inoltre, la nuvola di fumo che si era alzata dalla Cava Aurora era stata vista distintamente anche a qualche chilometro di distanza.

Presto potrebbe partire una raccolta fondi per ricostruire la sede; intanto l'attività dell'associazione di pescatori - come riferito dal presidente del Municipio 7, Marco Bestetti (Forza Italia) - potrà proseguire all'interno delle sedi di altre associazioni presenti nel parco, che hanno offerto la loro disponibilità in tal senso.

VIDEO - L'INCENDIO