Incendio a Cerro Maggiore: rogo devasta casa in centro, in fiamme un altro appartamento

Video di Barbara Levati da gruppo Facebook "Sei di Cerro se..:"

Incendio lunedì sera a Cerro Maggiore, in vicolo Sant’Ambrogio, a due passi dal palazzo del Comune.

Verso le 19.30, per cause ancora da accertare, il rogo è divampato in una casa al cui interno c’era un uomo, sua moglie e i loro due bimbi piccoli. In pochi attimi, le fiamme - che hanno completamente devastato l’appartamento - si sono propagate ad un’altra abitazione e un garage vicini.

L’incendio, che ha “liberato” nel cielo spaventose lingue di fuoco, è stato domato in circa un’ora dai vigili del fuoco di Legnano, che hanno anche messo in sicurezza tutti gli occupanti dell’edificio.