Grosso incendio sullo yacht: a bordo l'ex presidente di Expo 2015 Diana Bracco

Lo yacht dell’imprenditrice milanese 76enne Diana Bracco si è incendiato giovedì nelle coste francesi, al largo di Nizza. Per cause imprecisate, a bordo dell’imbarcazione si è sviluppato un rogo importante: un'alta colonna di fumo si è levata all’improvviso, visibile da molti chilometri di distanza. È intervenuta immediatamente la Capitaneria di porto di Nizza, che ha messo in salvo sia la Bracco che i suoi ospiti portandoli a terra.

Non ci sarebbero nè feriti nè intossicati. L’imbarcazione, uno yacht di una quarantina di metri denominato "If Only" è probabilmente irrecuperabile. Diana Bracco, nata a Milano 76 anni fa, è amministratrice delegata del gruppo farmaceutico Bracco, componente della giunta di Assolombarda e del cda dell’Università Bocconi ed è stata anche presidente di Expo 2015 di Milano.

La barca si tratta di uno yacht di 40 metri costruito nei cantieri olandesi della società Feadship. In un primo tempo, quando uscì da cantieri di Kaag nel 1974, si chiamava Walanka. Può essere considerata una barca d’epoca. Può ospitare fino a otto passeggeri e un massimo di 9 membri dell’equipaggio.

La Bracco è stata recentemente coinvolta in una presunta evasione fiscale per fatture false.