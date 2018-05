Cerro Maggiore, sorelle morte carbonizzate nel loro appartamento: l'incendio fu doloso

Potrebbe non essere stato un incidente l'incendio il 13 aprile del 2015 uccise nella loro abitazione di Cerro Maggiore Maria e Carla Agrati, sorelle di 70 e 68 anni. Sul fatto sta indagando la procura di Busto Arsizio, ma dalla dai verbali di polizia scientifica e vigili del fuoco, su cui sono al lavoro gli inquirenti, è emerso un dettaglio: nell'appartamento si sarebbero sviluppati due focolai distinti. Il primo davanti al portone d'ingresso (nella parte interna), l'altro nella camera da letto dove è stata trovata morta una delle due vittime, Maria. La notizia è stata riportata sulle colonne di Settegiorni in un articolo firmato da Alessandro Lue.

Per il momento non c'è ancora alcun indagato e le indagini della procura sono ancora in corso: gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in quella notte.

L'incendio

Le fiamme, sempre secondo la perizia citata da Settegiorni, sarebbero divampate tra le 0.25 e le 0.46 nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2015. In via Roma intervennero i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che trovarono i corpi carbonizzati delle due sorelle: Maria in camera da letto, Carla nel bagno dell'abitazione. Solo il fratello Giuseppe riuscì a salvarsi uscendo in strada in pigiama.