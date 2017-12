Incendio e esplosione in un negozio di idraulica: paura in via Romolo Gessi a Milano

Paura in via Romolo Gessi, in zona Lorenteggio a Milano. Per cause ancora in corso di accertamento è andato a fuoco un negozio di materiale idraulico, attorno alle 17 di sabato. Le fiamme, secondo alcuni testimoni, hanno provocato anche un esplosione.

Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e un'automedica e i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno spento le fiamme in pochi minuti. Il negozio, riferiscono, era grande circa 15 metri quadri e l'incendio è stato circoscritto.

Una persona di 47 anni è stata soccorsa dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza: è stato trasportato al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita.