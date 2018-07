Incendio al giardino nascosto di cascina Martesana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Prima la buona notizia. Da qualche giorno Cascina Martesana ha avuto la conferma informale che il nostro permesso di gestione del giardino molto probabilmente verrà rinnovato per i prossimi 3 anni da parte di Comune di Milano e Municipio2. Il Giardino Nascosto, inaugurato nel 2016 dopo un recupero dallo stato di degrado e abbandono, è ora uno spazio pubblico condiviso, gestito dall’associazione ETC e dai suoi 20.000 soci. Aperto liberamente a tutta la cittadinanza ogni domenica, ospita workshop e laboratori legati al verde, al giardinaggio e alla sostenibilità, con un programma interamente gratuito e rivolto ad adulti e bambini, portato avanti con passione da una rete di associazioni e cooperative che - unite nella volontà di creare un nuovo polo eco-culturale per il quartiere - si danno quotidianamente da fare per mantenerlo vivo Dopo la cattiva notizia. Almeno per i primi istanti. Nella mattina di martedì 3 luglio è divampato un grande fuoco in giardino. La causa dell’incendio è quasi certamente dolosa, le forza dell’ordine stanno provvedendo a tutti gli accertamenti necessari. La cascina ringrazia i pompieri, i carabinieri e la polizia che sono prontamente intervenuti in nostro soccorso e hanno domato le fiamme. Nessuno è stato coinvolto nell’incidente ma sono andate bruciate una parte dei cassoni coltivati insieme ai bambini, la serra-semenzaio dove germogliano i semi e parte del bellissimo albero sovrastante. E quindi di nuovo una buona notizia. Cascina Martesana ringrazia gli autori del gesto perché questa è un’importante opportunità per rinnovarci. Cascina Martesana e associazione ETC continuano il loro percorso: non sarà un incendio a fermare un progetto che ormai è radicato e condiviso, riconosciuto anche dalle istituzioni come un faro nel buio del parco della Martesana, continuano a tenere acceso questo faro. E il fuoco ci aiuta a far luce. Da domani inizieranno le opere di pulizia: chi volesse partecipare può farlo, l’appuntamento è alle h 16 presso Il Giardino Nascosto, mercoledì 4 luglio. “Festeggiamo insieme l’Indipendence day! Perché i pochi che non sanno volere bene al bene comune, mai ci piegheranno al loro incivile modo di vivere. Mai e poi mai lasceremo che il nostro presente e futuro dipenda dalle alzate di capo di chi è in grado di amare solo se stesso.” Niccolò Franchi, presidente dell’associazione ETC. Le nostre passioni sono vere e proprie fenici. Come la vecchia è bruciata, subito la nuova esce dalle ceneri. (J W Goethe)".

