Incendio nel Parco delle Groane: fiamme distruggono due ettari di bosco | Le fotografie

Ancora un incendio nel Parco delle Groane. Nella notte tra domenica e lunedì 19 giugno le fiamme hanno devastato due ettari di bosco vicino al comune di Ceriano Laghetto, in Brianza.

Il rogo è divampato intorno alle 19. I vigili del fuoco sono entrati in azione tempestivamente e hanno dovuto lavorare per cinque ore per estinguere le fiamme ed evitare che le lingue di fuoco si propagassero divorando altra vegetazione.

La siccità e il vento di questi giorni hanno però complicato e reso più lunghe le operazioni di spegnimento che hanno reso necessario l'intervento di mezzi da Lazzate, Saronno, Garbagnate, Bovisio Masciago e un elicottero di Regione Lombardia.

In supporto ai vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche una quindicina di volontari antincendio del Parco delle Groane. I carabinieri tendono al momento ad escludere la possibilità che si sia trattato di un incendio doloso. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sempre nella notte tra domenica e lunedì un incendio ha interessato l'ex cava Rocchi di Baranzate.