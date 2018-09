Macchinario per triturare auto prende fuoco: paura in una zona industriale

Un macchinario per triturare autovetture demolite ha preso fuoco verso le ore 17 del 10 settembre in via Manule Fangio, ad Arese. Sul posto sono tempestivamente accorsi i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato le fiamme.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel rogo, che è divampato in una zona industriale di Arese, non lontano dal distretto dello shopping 'Il Centro'. Ad intervenire sono state due autopompe delle fiamme gialle. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio.