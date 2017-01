Incendio a Mediglia: cane muore nella casa in fiamme, salvata la sua proprietaria | FOTO

In un attimo la casa è diventata un muro di fumo e fiamme. Fuoco all’interno e un’altissima nuvola di fumo all’esterno: un labirinto infuocato dal quale lui non è riuscito ad uscire.

Tragico incendio mercoledì mattina a Mediglia, a Sud di Milano, teatro di un rogo divampato all’interno di una villetta a due piani in via Martiri della Libertà, nella frazione di Bustighera.

Le fiamme, secondo le primissime informazioni, sono partite dal piano terra e si sono poi propagate al piano superiore, sprigionando una densissima colonna di fumo.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di Milano, con i pompieri che hanno subito messo in salvo l’unica donna presente all’interno della casa, la proprietaria, che non è rimasta né ferita né intossicata e non ha avuto bisogno dell'intervento dei medici.

Con la donna nella villetta c’erano anche quattro gatti e sette cani. Uno di loro è stato trovato morto nell’abitazione, un altro risulta invece disperso.