Incendio a Milano: le fiamme devastano il Museo del manifesto cinematografico | Video

Un grosso incendio è scoppiato nella struttura che ospita il Museo del manifesto cinematografico a Milano, in via Cristoforo Gluck, zona Stazione Centrale.

Le fiamme, divampate intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, hanno devastato una parte del tetto dell'edificio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe e un'autoscala.

VIDEO: "Ecco le fiamme altissime"

Ad avvertire i pompieri sono stati i residenti della zona che avevano riferito genericamente di sentire "odore di bruciato senza riuscire a comprendere la provenienza". Immediato l'arrivo sul posto anche del personale del 118. Anche se non ci sarebbero feriti.

In via precauzionale, il personale dei vigili del fuoco ha fatto sgomberare alcune famiglie residenti in un edificio adiacente. Ma il pericolo che le fiamme dilagassero è stato evitato.

La strada è rimasta chiusa durante tutte le operazioni di soccorso. Sul luogo è arrivata anche la responsabile del museo che ha riferito che all'interno non c'era nessuno.