Paura in via Filzi: a fuoco gli ombrelloni di un bar nella notte

Incendio in via Fabio Filzi in piena notte. E' successo alle due del 14 febbraio: sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la polizia.

A prendere fuoco sono stati alcuni ombrelloni di un bar all'altezza del civico 33. A quell'ora il locale era chiuso. Secondo i vigili del fuoco non c'è nulla che possa fare pensare ad un gesto doloso.

La questura indaga: al vaglio l'ipotesi che qualcuno abbia gettato, dall'alto, un mozzicone di sigaretta acceso.