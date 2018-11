Detenuto dà fuoco al materasso: tre agenti intossicati dal fumo nel carcere di Opera

Pomeriggio di paura al carcere di Opera, teatro di un principio di incendio che ha intossicato tre agenti di polizia penitenziaria.

Tutto è iniziato poco dopo le 14, quando - stando a quanto finora ricostruito - un detenuto ha dato fuoco a un materasso all'interno del primo reparto, sezione A. Le fiamme non sono divampate con violenza, ma il rogo ha causato una densissima nuvola di fumo nero.

I primi ad intervenire per spegnere l'incendio sono stati tre agenti - un 26enne e due 29enni - che sono però rimasti intossicati. Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, i tre sono tutti finiti in ospedale.

Il più giovane e un 29enne sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale San Paolo, mentre l'altro 29enne - quello in condizioni più serie - è stato ricoverato in codice giallo al Niguarda.

Il detenuto protagonista della rivolta è invece rimasto illeso.