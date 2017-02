Esplosione e incendio nella Raffineria Eni di Sannazzaro, è il secondo incidente in due mesi

Torna la paura alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi, nel Pavese.

Verso le otto e trenta di domenica mattina, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio - preceduto da un’esplosione che ha svegliato tutti i residenti - si è verificato nell’isola 7 dello stabilimento.

VIDEO | L’incendio nella raffineria Eni

Il rogo ha sprigionato nel cielo una densissima colonna di fumo nero, che ha fatto scattare - naturalmente - l’allerta per una potenziale emergenza inquinamento.

Al momento, non si segnalano feriti e la situazione sembra essere sotto controllo.

“Alle 8.40 di domenica - ha informato il comune di Sannazzaro su Facebook - si è verificato un incidente presso la Raffineria. Notizia ufficiosa, la situazione appare sotto controllo. L’amministrazione comunale è riunita dalle 8.55. Sono state allertate Protezione Civile e Arpa per gli adempimenti del caso”.

Soltanto due mesi fa, il primo dicembre, un altro violentissimo incendio era avvenuto all’interno della raffineria, una delle più grandi d’Italia. In quel caso, il rogo si era sviluppato nel settore Est dell’impianto. Dopo l’incidente, anche se poi le analisi Arpa avevano rilevato che non c’era stato alcun inquinamento, alcuni comuni della zona avevano deciso di chiudere le scuole e avevano chiesto ai cittadini di restare in casa.