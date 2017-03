Incendio tra Pioltello e Rodano: in fiamme un capannone nei pressi della Strada Rivoltana

Un grosso incendio è scoppiato in un capannone nel milanese, a Rodano, sulla Sp 182. Le fiamme, divampate intorno alle diciannove e trenta di martedì, erano ben visibili dalla Strada provinciale Rivoltana, la Sp 14, altezza Pioltello.

VIDEO: "Le fiamme dalla Rivoltana"

Sul posto stanno lavorando quattro squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, avvertiti da numerose telefonate. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni bancali di legna.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato un'ambulanza in codice giallo per fare assistenza ai pompieri. Per il momento non ci sarebbero feriti, né intossicati.