Rozzano: figlio chiude i genitori in casa tra i rifiuti, poi l’appartamento va a fuoco | Video

Avrebbe tenuto a lungo i suoi genitori chiusi in casa tra immondizia e sporcizia. Quindi, una volta che i due coniugi sono stati liberati, quella stessa casa è andata a fuoco, per cause ancora da chiarire con esattezza.

Incendio mercoledì mattina verso le 7 in via Palme a Rozzano, teatro di un rogo che ha pesantemente danneggiato un appartamento al secondo piano del condominio al civico 8.

Video | Incendio a Rozzano: brucia casa piena di rifiuti

(Immagini di Alessandro Selo da gruppo Facebook "Sei di Rozzano se")

In quella stessa abitazione martedì sera, secondo quanto riferito dai carabinieri, pompieri e militari erano già intervenuti su segnalazione di alcuni vicini, preoccupati dal cattivo odore che proveniva dalla casa.

I caschi rossi e i militari, una volta entrati nell’appartamento, avevano trovato marito e moglie seduti a terra circondati da sacchetti di rifiuti gettati ovunque. I due coniugi - settantacinque e ottanta anni - erano stati quindi portati in ospedale e poi, una volta dimessi, trasferiti in una struttura gestita dai servizi sociali.

Mercoledì mattina, però, in quella stessa casa - fortunatamente vuota - si è verificato un incendio, che ha distrutto l'interno dell'abitazione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con i pompieri che - dopo aver fatto evacuare l’intero edificio - sono entrati dal balcone e hanno spento le fiamme.

Stando a quanto finora accertato dal 115, la natura dell’incendio sarebbe dolosa. Al momento, comunque, i carabinieri stanno indagando e la posizione del figlio della coppia - un cinquantenne - è al vaglio degli investigatori.