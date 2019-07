Auto distrutta da un incendio all'uscita Corsico della Tangenziale Ovest: traffico in tilt

Attimi di grande paura per un automobilista sulla Tangenziale Ovest di Milano. Attorno alle 6.30 di lunedì la sua auto, una piccola utilitaria, ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Per fortuna il conducente ha avuto il tempo di abbandonare il veicolo che in quel momento si trovava sull'uscita per Corsico in direzione Sud.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno domato l'incendio e liberato la strada. Il traffico è rimasto rallentato durante le varie fasi di lavoro dei pompieri.