Incendio a Trezzo sull'Adda: fiamme in una ditta di via Mazzini, alta colonna di fumo nero

1 / 2

continua →

Paura a Trezzo Sull'Adda (Milano), sabato sera, dopo le diciassette per un grosso incendio scoppiato in un capannone in via Giuseppe Mazzini.

Il rogo ha provocato una grossa nube di fumo nero visibile anche da molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo.

VIDEO: I vigili del fuoco al lavoro

Secondo la prima ricostruzione dei pompieri a bruciare è stato un cumulo di materiale fonoassorbente accumulato in uno spiazzo industriale. I pompieri hanno lavorato per oltre un'ora per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Non ci sarebbero persone coinvolte, secondo le prime informazioni del 118, che sul posto è intervenuto con un'ambulanza.

LE FOTO DELL'INCENDIO