Milano, incendio in via Aldini: fiamme e fumo in un sottopasso pedonale, arrivano i pompieri

Incendio in via Aldini a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella notte tra lunedì e martedì 30 giugno. Il rogo è divampato poco prima delle 23 e ha interessato un sottopasso pedonale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano; i pompieri hanno domato le fiamme e liberato il tunnel dal fumo. Per il momento non sono note le cause che hanno fatto divampare l'incendio, l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.