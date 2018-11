Incendio via Cogne: chiesta archiviazione per 11 persone

È stata chiesta l'archiviazione per le 11 persone indagate per omicidio colposo e incendio colposo nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che lo scorso 14 febbraio scoppiò in un palazzo di via Cogne, causando la morte di Haitam Errafi, un ragazzino di soli 13 anni. Ad avanzare la richiesta, dopo che dalle indagini era emerso che stabile e impianto elettrico erano a norma, è stato il pubblico ministero Ilaria Prenu.

L'inchiesta dovrebbe quindi essere archiviata per tutte le undici persone indagate, tra cui il 64enne e la 50enne ecuadoriani che vivono nell'appartamento in cui è esploso il rogo, tecnici del comune di Milano e dipendenti MM, la società che gestisce per conto del Comune la palazzina di alloggi Erp. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, la causa del rogo potrebbe essere stata un corto circuito nell'appartamento al piano inferiore rispetto a quello dove viveva il 13enne.