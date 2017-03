Incendio in via Fara, a fuoco tre appartamenti: cinquanta famiglie evacuate e strada chiusa

Incendio lunedì mattina in via Gustavo Fara, zona stazione Centrale a Milano.

Verso le sei, per cause ancora da accertare, le fiamme sono divampate all’ultimo piano - il quarto - di un condominio di case di ringhiera. In pochi attimi, il rogo si è diffuso ad altri due appartamenti, con il fumo che ha invaso l’intero palazzo e il cortile interno.

Sul posto sono immediatamente intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e hanno evacuato una cinquantina di famiglie. Secondo quanto risulta al momento, non ci sarebbero feriti. Danni, invece, ai tre appartamenti interessati dal rogo.

Per permettere l’intervento dei caschi rossi, la polizia locale ha chiuso la strada al traffico nel tratto da via Galvani a via Pirelli. Inevitabili, naturalmente, le ripercussioni sulla circolazione dei mezzi.