Incendio in via Monteverdi, a fuoco due piani di un palazzo: morta donna invalida di 98 anni

Lingue di fuoco dai balconi, visibili dalla strada. E un impressionante dispiegamento di mezzi e uomini. Drammatico incendio giovedì pomeriggio in via Monteverdi, zona Loreto, a Milano, costato la vita a una donna di novantotto anni.

Poco prima delle 18, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in un appartamento al terzo piano del condominio al civico 1. Le fiamme, violente, si sono poi propagate anche al piano superore del palazzo.

Sul posto, sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Milano, che hanno dovuto fare ricorso a due autoscale per spegnere le fiamme. Domato il rogo, nell'appartamento al terzo piano è avvenuta la tragica scoperta.

VIDEO | Incendio devasta una casa in via Monteverdi

Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco via Monteverdi è stata chiusa tra via Piccinni e via Spontini, con inevitabili disagi al traffico.

In strada, a scopo precauzionale, sono presenti anche mezzi del 118.