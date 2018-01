Milano: incendio in via Ovada a Capodanno, palazzo con 15 famiglie evacuato

Dopo la fuga di gas che il 31 dicembre ha costretto decine di famiglie all'aperto e al gelo, un incendio ha colpito uno stabile milanese il giorno di capodanno.

Per cause da accertare, infatti, il tetto di un palazzo è andato completamente in fiamme. Un'altissima colonna di fumo bianco si è alzata, visibile da gran parte della città. Il fatto è avvenuto in via Ovada (zona Barona).

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Milano con 6 mezzi. 15 famiglie sono state fatte uscire per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Non ci sarebbero, dalle prime informazioni, feriti o intossicati (sotto l'incendio, video Danilo Bornago).