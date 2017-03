Incendio in via Giacosa, a fuoco un’officina: nube di fumo nero, evacuato un condominio

Incendio verso le 14.30 di giovedì pomeriggio tra via Padova e via Giacosa a Milano.

Secondo le prime informazioni, a bruciare sarebbe stato un furgone all’interno dell’officina al civico 12, la "Motauto". Le fiamme hanno danneggiato parte della struttura e hanno costretto carabinieri e vigili del fuoco ad evacuare - a scopo precauzionale - il condominio al civico 10.

Video | La struttura divorata dalle fiamme: le immagini

L'incendio ha causato una densa e alta colonna di fumo nero nel cielo, che è al momento visibile da gran parte della città.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Video | L'incredibile nube di fumo nero tra via Padova e via Giacosa

La polizia locale ha chiuso al traffico via Giacosa tra via Rovereto e via Padova per permettere l'intervento dei caschi rossi.

Presente in via Giacosa anche un'ambulanza del 118, ma al momento non si hanno notizie di feriti.