Milano, a fuoco un materasso nelle cantine del palazzo: ustionata una donna che dormiva lì

Con ogni probabilità ha acceso un fuoco per riscaldarsi. Ma poi, per motivi ancora non chiari, non è più riuscita a controllare le fiamme. Una donna è rimasta ustionata mercoledì mattina in un incendio che si è verificato all'interno delle cantine del palazzo Aler al civico 5 di via Pomposa, al Corvetto.

L'allarme è scattato alle 6.50, quando lei stessa ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo, e gli agenti della Questura di Milano.

Stando a quanto finora accertato dai poliziotti, la donna - che ha circa 30 anni, ma non aveva con sé documenti - aveva passato la notte nelle cantine dell'edificio. In mattinata avrebbe poi acceso un fuoco, che però in un attimo ha bruciato il materasso. La 30enne ha riportato ustioni al volto, agli arti superiori e agli arti inferiori: è stata trasportata in codice giallo a Niguarda, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contenuti i danni nel condominio, tanto che pompieri e agenti non hanno ritenuto necessario evacuare il palazzo.