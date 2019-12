Milano, incendio in via San Paolino: a fuoco una casa, due intossicati e palazzo evacuato

Notte di fuoco in via San Paolino a Milano. Verso le 4, per cause ancora tutte da accertare, un rogo è divampato in un appartamento al secondo piano del condominio al civico 34.

Nonostante lo spavento, non ci sono stati feriti gravi. Stando a quanto riferito dai soccorritori, in ospedale sono finite una donna di venti anni e una di sessantadue, entrambe ricoverate al San Paolo per una lieve intossicazione dovuta ai fumi sprigionati dalle fiamme.

I medici del 118 hanno visitato anche una donna di ventotto anni, un uomo di trenta e una bimba di sei, che fortunatamente dopo le cure sul posto non hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno evacuato tutto il condominio, di sette piani, e hanno messo in sicurezza l'appartamento interessato dall'incendio. Sulle cause del rogo indagano proprio i pompieri insieme agli agenti della polizia di Stato.