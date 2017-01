Paura in via della Spiga a Milano: incendio nel magazzino di un negozio di lusso | Le foto

1 / 2

Paura in centro a Milano, proprio in una delle vie del prestigioso Quadrilatero della Moda, via della Spiga.

A causa di un incendio divampato nel magazzino di un atelier - stando alle primissime indicazioni del Comando provinciale dei vigili del fuoco -, lunedì sera, sono intervenuti sei mezzi dei pompieri e un'ambulanza.

L'evento si è verificato attorno alle venti e trenta. Per l'Azienda regionale emergenza urgenza - Areu - non ci sarebbero, per il momento, persone intossicate, né ferite.

DOVE E' SUCCESSO