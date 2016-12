Incendio in via Ugolini, brucia il condizionatore di una mansarda: i vigili del fuoco sul posto

Incendio martedì pomeriggio in un condominio di via Ugolini, zona Greco, a Milano.

Verso le 16, per cause ancora in corso di accertamento, una densa nuvola di fumo bianca ha invaso una mansarda dell’edificio al civico 19, in quel momento vuota.

Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, con i pompieri che sono entrati nell’appartamento - la cui porta era chiusa - grazie ad un’autoscala.

Una volta all’interno della mansarda, i vigili del fuoco hanno spento il principio d’incendio - partito da un condizionatore - e hanno verificato che in casa non ci fosse nessuno.

In via Ugolini, a scopo precauzionale, sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma nessuno è rimasto ferito.