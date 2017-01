Incendio in una casa in viale Stoppani, a fuoco il tetto

Nella medesima notte di Capodanno dell'incendio in una casa in Brianza (probabilmente per una lanterna cinese) un episodio simile è avvenuto a Milano.

E' accaduto intorno all'1 in viale Stoppani (tra Porta Venezia e Città Studi). Sul posto è giunta un'autopompa dei vigili del fuoco di Milano (con 4 squadre) per avere ragione del rogo, che è stato spento rapidamente.

Sul posto anche il 118 per la presenza di eventuali intossicati.

La situazione è stata risolta dopo qualche ora.