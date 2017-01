Incendio devasta appartamento a Vimodrone: donna salvata in extremis dai vicini | Immagini

Salvata in extremis da tre vicini di casa dall'incendio che ha devastato il suo appartamento. Le fiamme hanno bruciato ogni cosa all'interno della sua abitazione al primo piano di una palazzina in via Giacomo Leopardi, a Vimodrone, nell'hinterland milanese.

A notare per primo il rogo è stato Paolo, il vicino di ventidue anni. Mentre usciva di casa ha visto l'incendio e con l'aiuto del padre e di un altro vicino hanno sfondato la porta della casa in fiamme. Poi hanno tirato fuori la donna, sotto choc per l'accaduto. E' stata ricoverata in codice giallo in ospedale. I tre hanno provato a spegnere l'incendio inutilmente con alcuni estintori.

Sul posto sono intervenuti vari mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, non senza difficoltà.