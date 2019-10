Melegnano, camion di banane si incendia al distributore di benzina: tutto colpa di una ruota

L'incendio sarebbe partito da una ruota dell'avantreno del tir che probabilmente per un'anomalia si è surriscaldata fino a incendiarsi. In quel momento l'autista del camion, che percorreva la strada provinciale 40, all'altezza di Melegnano (Milano), preso dal panico avrebbe accostato nel primo spazio disponibile per controllare la situazione: nell'area di sosta di un'area di servizio, proprio davanti alle pompe dei distributori di benzina.

L'incendio al distributore di benzina di Melegnano

A quel punto non è stato più possibile spostare 'il bestione' in fiamme e sul posto, subito dopo la rotonda per Sant'Angelo lodigiano, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sette squadre. I pompieri hanno lavorato praticamente per tutta la notte per domare l'incendio, scoppiato all'1.50 di martedì, e mettere in sicurezza l'area di servizio, per fortuna non intaccata dalle fiamme.

A dar mano forte agli uomini del comando provinciale di via Messina, dal punto di vista della sicurezza e della viabilità, ci sono stati i carabinieri della Compagnia di San Donato. Oltre a un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza, rimasta sul posto per tutto il tempo delle operazioni: finite solo dopo quattro ore di lavoro e senza lasciare feriti. Il rischio, hanno spiegato dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, è che surriscaldandosi scoppiasse l'intero impianto.