Milano: incendio al deposito Amsa, a fuoco i rifiuti ingombranti

Incendio in un deposito Amsa, a Milano in via Riccardo Lombardi, estrema periferia ovest della città. Siamo al confine con Settimo Milanese e Cusago.

Le fiamme sono divampate, stando alle informazioni raccolte, nel deposito dei rifiuti ingombranti in un capannone. Al lavoro, nella notte tra sabato e domenica, diverse squadre dei vigili del fuoco tra cui il nucleo Nbcr (specializzato nella rilevazione di sostanze tossiche).

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con tre ambulanze per eventuale assistenza medica. In via Lombardi anche l'Arpa (agenzia regionale protezione ambiente) per monitorare la qualità dell'aria, visto che si è sviluppata una nube di fumo visibile anche da una certa distanza.