Drammatico incendio, crolla il tetto: morto un anziano. Poche ore dopo a fuoco il tetto della casa confinante

Dramma in una casa di Portalbera, nell'Oltrepo pavese, dove nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo, a causa di un incendio in una abitazione, è crollato l'intero tetto dell'immobile di piazza Cavour 3, facendo morire sul colpo Giovanni Cremonesi, 81 anni, proprietario dell'abitazione stessa. Le fiamme, intanto, hanno provocato l'intossicazione di due donne, la moglie 73enne e la nipote disabile di 21 anni.

I carabinieri del radiomoblie di Stradella, arrivati immediatamente sul posto, hanno sfondato la porta d'ingresso traendo in salvo le due donne, in stato di choc, riuscendo a liberarle dalle macerie che ne impedivano la fuga, in mezzo alle fiamme vive. La 73enne e la 21enne sono state portate dai sanitari del 118 al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove restano ricoverate in osservazione, ma non in pericolo di vita. Intanto i vigili del fuoco, arrivati da Broni e Pavia, spegnevano le fiamme.

Il secondo incendio nella notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì è però scoppiato un altro incendio, intorno alle cinque: aveva preso fuoco il tetto in legno dell'abitazione confinante a quella incenditasi mercoledì pomeriggio. In questo caso la famiglia residente è stata fatta evacuare e non risultano feriti.

Sono in corso gli accertamenti per capire la natura di entrambi gli incendi e per la verifica strutturale degli edifici attigui ai due che hanno preso fuoco.