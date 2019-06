Incendio, va fuoco un appartamento: l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato al penultimo piano di una palazzina in zona Quarto Oggiaro. È accaduto nella serata di martedì 24 giugno, verso le 19, in via Moretti 10. Sul posto i vigili del fuoco, con quattro squadre, e la polizia locale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

(Video di Francesco Luca)

A bruciare, per cause ancora da accertare, è stata un'abitazione al quarto piano dell'edificio. Un'alta colonna di fumo nero si è levata dal palazzo ed è stata vista da diversi passanti che stavano transitando nella zona. Le spaventose fiamme che hanno divorato la casa erano visibili da fuori, arrivando a lambire anche il balcone dell'appartamento.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, nessuno è rimasto ferito a causa del rogo. I pompieri hanno lavorato per oltre un'ora per domare l'incendio e sono poi rimasti sul posto per verificare il danno strutturale causato allo stabile.