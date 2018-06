Incendio ad Arese, muro di fuoco nel palazzo: persone in fuga, oltre 30 famiglie evacuate

Fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero. L'aria che si fa acre, irrespirabile. E le persone che si allontanano da quell'inferno mentre i vigili del fuoco cercano con tutte le loro forze di domare le fiamme.

È stata una serata di paura quella di venerdì ad Arese, nel Milanese, teatro di uno spaventoso incendio che ha distrutto cinque appartamenti in una palazzina di via Don Enrico Cantù. Il rogo, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è divampato poco dopo le 20 e sarebbe partito da una delle case all'ultimo piano dello stabile.

In pochi attimi le fiamme si sono spinte fino ad altre quattro abitazioni e al tetto della palazzina, in legno, che ha preso fuoco immediatamente. Donne e uomini sono scappati via di corsa dal condominio, che è poi stato totalmente evacuato dai pompieri.

Video | Incendio ad Arese, il muro di fuoco

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto in gran numero, hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme, che alla fine sono state domate. Nonostante il grande spavento, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

A rassicurare tutti, nella tarda serata di venerdì, è stata Michela Palestra, sindaco di Arese. "Solo danni alle cose - ha spiegato il primo cittadino -, tutte le persone stanno bene compatibilmente con la situazione". E proprio per rendere più "dolce" la situazione in paese è subito scattata la corsa alla solidarietà per offrire un tetto a chi era rimasto senza la propria casa. "A quanti vogliono offrire il loro aiuto chiediamo di darci il tempo di capire cosa serve - ha detto la Palestra -. Tutte le famiglie interessate hanno una sistemazione per la notte. Da domani capiremo come essere d'aiuto. Grazie a tutti".