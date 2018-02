Arluno, incendio devasta una casa in via per Pogliano Milanese: vigili del fuoco al lavoro

Prima le fiamme e il fumo, poi le sirene dei vigili del fuoco. Incendio nel pomeriggio di martedì 27 febbraio in un'abitazione di via per Pogliano ad Arluno, hinterland milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 14.15, sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento il rogo. I danni all'appartamento sono stati ingenti, ma fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme.