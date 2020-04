Assago, incendio in via Gattinara: inferno di fuoco domato dopo una notte di lavoro

C'è voluta un'intera notte per domare l'incendio divampato in via Gattinara ad Assago nella serata di Pasqua, domenica 12 aprile. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato letteralmente fino all'alba, tanto che le ultime fiamme sono state spente alle cinque del mattino di lunedì 13 aprile.

Le fiamme, divampate intorno alle 19, hanno distrutto alcune baracche e diversi rifiuti. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo e sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le lingue di fuoco avevano alzato un'altissima colonna di fumo nero che aveva destato preoccupazione presso gli abitanti di numerosi quartieri della città e di Comuni dell'hinterland Sud.