Incendio in via Gattinara a Milano, alta colonna di fumo nero: sul posto i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di giovedì 13 luglio è divampato un incendio in via Gattinara a Milano, zona Sud-Ovest della città. L'alta colonna di fumo era ben visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Incendio a Milano in via Gattinara: brucia un deposito

Secondo quanto riferito da via Messina le fiamme sono divampate in un capanno all'esterno di un fabbricato e hanno interessato alcuni copertoni e un barile di olio esausto. I pompieri hanno usato la schiuma per spegnere il rogo.

L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio.